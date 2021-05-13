Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 757 407 человек. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата где прививку получили 262 040 человек, в Алма-Атинской области — 184 082, в Туркетанской области — 165 329. Второй компонент вакцины получили 698 248 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Казахстане выявили 350 591 случай заражения коронавирусом, в том числе 2283 — за минувшие сутки. Власти республики планируют вакцинировать 6 млн человек до конца года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили 350 тыс. случаев заражения коронавирусом