Владикавказ, , 14:26 — REGNUM В Северной Осетии последний звонок в школах республики прозвучит 22 мая. Он пройдет в традиционном формате, но с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила 12 мая врио министра образования и науки Людмила Башарина в прямом эфире в соцсети Instagram.

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По ее словам, до 22 мая будут учиться первоклассники, а также выпускники 9-х и 11-х классов. Остальные школьники будут учиться до 29 мая. Министр также сообщила дату выдачи аттестатов для выпускников. Учащиеся 9-х классов получат документ об образовании 3 июня, а выпускники 11-х классов — 23 июня.

Напомним, в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса в Северной Осетии были отменены торжественные церемонии прощания со школой — последние звонки.