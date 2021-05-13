Курган, , 14:25 — REGNUM В Кургане возобновит работу обанкротившийся завод цветного литья. На предприятие заходит новый инвестор — компания «Модуль Сервис» из Орла, сообщает региональный оперативный штаб.

Инвестор собирается возобновить производство к концу 2021 году. В июне после продажи активов будет полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками завода цветного литья, которая составляет 17,5 млн рублей.

Правительство Курганской области окажет инвестору всяческое содействие в работе.