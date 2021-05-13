Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин известного живописца, народного художника РСФСР и Чувашии Николая Овчинникова. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии, злоумышленник проник в частный дом, расположенный на территории садоводства во Всеволожском районе Ленинградской области. Оттуда он совершил хищение 400 картин советского и российского художника общей стоимостью около 4 млн рублей. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в поселке Шушары. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления», — сообщила 13 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как удалось выяснить полицейским, украденное имущество злоумышленник передал на хранение ничего не подозревающему знакомому.

«Все полотна сотрудники полиции обнаружили в его квартире, расположенной на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге», — отметила Ирина Волк.

«Предварительное расследование продолжается», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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