Красногорск, 13 мая, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Свыше 1,4 тыс. нарушений в работе водителей такси было выявлено в Подмосковье в апреле. Такие цифры приведены на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси

За этот же период к ответственности привлекли более 400 человек. Всего за месяц проверили 4,7 тыс. автомобилей. После проверок свыше 300 машин отправили на штрафстоянку.

«Основными нарушениями было отсутствие разрешения на таксомоторную деятельность, а также предрейсовых и технических осмотров машины. Зачастую на авто не было характерной окраски, фонаря на крыше, а еще информации о водителе в салоне», — сказано в сообщении.