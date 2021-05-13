Подгорица, , 14:20 — REGNUM Европейская комиссия в новых весенних экономических прогнозах прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории в 2021 году на 7,1 процента.

В осенних прогнозах на 2021 год ЕК предсказывала рост на 6,8 процента.

«В прошлом году Черногория пережила глубокую рецессию, поскольку COVID-19 нанес тяжелый урон экономике, зависящей от туризма, ослабив внешний и внутренний спрос. В этом году прогнозируется частичное восстановление туризма и инвестиций, в то время как домохозяйства и предприятия будут продолжать пользоваться поддержкой государственной политики», — говорится в отчете ЕС по Черногории.