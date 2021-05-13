Казань, , 14:25 — REGNUM Одна из учениц школы № 175 Казани, в которой 11 мая произошла стрельба, находившаяся там во время трагедии, а также её бабушка рассказали 13 мая о том, что происходило на первом этаже данной гимназии в день трагедии.

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«Я была на работе, прочитала SMS в группе пятого класса. Там мамочка написала, что в школе стреляют, она бежит туда. Я думала, что это просто прикол», — приводит слова бабушки РИА Новости.

Также женщина отметила, что в этой школе учатся две ее внучки и добавила, что так как она находилась на работе, она дозвонилась соседке и попросила забрать девочек из школы.

В то же время, сама ученица школы рассказала, что в момент трагического происшествия она находилась в столовой.

«К нам прибежал учитель биологии и сказал, что нам надо уходить. Потом нас повар вывел через кухню в тот самый частный сектор. Некоторые были ранены, кто-то прыгал с третьего, первого этажа. Моя сестренка прыгала с первого этажа, потому что возле выхода были стекла и нельзя было пройти», — сказала девочка.

Кроме того, она уточнила, что часть ее одноклассников закрылась в классе вместе со своим учителем.

«У меня вторая внучка как раз на первом этаже была. Он стучался, говорил, я полиция… Ему двери не открыли, а учитель сказал — сидите тихо. А если бы дверь открытая была, он бы расстрелял, потому что он начал с первого этажа. Он же в этой школе учился, знает, где выходы, где что», — также добавила бабушка.

При этом она уточнила, что для того, чтобы попасть в школу, нападавший Галявиев «взорвал входную дверь».

«Она всегда заперта. Нас, родителей, даже в школу не пускали, когда уроки идут», — почеркнула бабушка ученицы казанской школы №175.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор гимназии Амина Валеева рассказала, что дистанционный формат обучения стал причиной отказа казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли дети, от охранных услуг.