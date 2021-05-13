Курган, , 14:19 — REGNUM В Курганской области к 13 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 13 мая выявлено 20 828 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 426 человек, скончался 401 пациент с COVID-19.