Доха, , 14:16 — REGNUM Главный тренер катарского футбольного клуба «Аль-Садд» Хави продлит контракт с клубом. Об этом 13 мая сообщает Sky Sports.

Отмечается, что испанский тренер решил продолжить сотрудничество с командой ещё на два сезона.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить «Барселону» после увольнения нынешнего наставника каталонского клуба Рональда Кумана.

Напомним, Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Катара в сезоне 2020/21, пройдя весь турнир без поражений.

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