Владикавказ, , 14:16 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в вакцинации против коронавируса уже 35 774 жителя. При этом вторым компонентом вакцины привиты 25 445 человек, сообщили 12 мая в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В ведомстве призвали жителей активнее участвовать в прививочной кампании. Особенно надо поспешить на пункты вакцинации лицам старше 60 лет, которые наиболее тяжело переносят COVID-19 в случае заражения коронавирусом, так как у них уже имеются различные серьезные хронические заболевания.

Напомним, в Северной Осетии планируется привить от коронавируса не менее 60% населения или около 416 тыс. человек. В настоящее время привиты лишь 8% от этого числа.