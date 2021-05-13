Новосибирск, 13 мая, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области 15 июня 2021 года рассмотрит иск администрации Новосибирска к жилищно-строительному кооперативу «Садко», который занимается достройкой проблемного дома на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. Претензии возникли из-за долга по договору аренды земельного участка, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

Исковое заявление мэрии поступило в суд 23 марта 2021 года. В документах уточняется, что конкурсный кредитор в лице мэрии Новосибирска обратился с иском к ЖСК в связи «с наличием у него просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 4 817 025 рублей 29 копеек». В качестве временного управляющего кооператива предлагается Татьяна Болотова — член саморегулируемой организации СОАУ «Континент».

Назначенное на 12 мая 2021 года заседание судом было отложено на 15 июня 2021 года. В 2020 году администрация города уже делала попытку обанкротить ЖСК, но производство по делу прекратили, так как долг был частично погашен.

Напомним, ЖСК было учреждено в сентябре 2016 года. Председателем правления с июля 2020 года числится Евгений Щегловский. В выписке ЕГРЮЛ имеется отметка о том, что 11 мая 2021 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)».

ЖСК занимается достройкой дома на улице Кропоткина, строительство которого в 2001 году начинала другая компания, но в 2004 году стройка остановилась.

В разрешении на строительство фигурирует дом на 24 этажа общей площадью свыше 12,9 тыс. кв. м.