Москва, , 14:13 — REGNUM Ряд компаний, создавших вакцины от COVID-19, уже начал испытания своих препаратов на детях. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«[Для испытания вакцины «Спутник V»] на детях надо получить разрешение. Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17-ти и 13-ти лет», — сказал Гинцбург.

По его словам, Россия в этом вопросе начинает отставать и совсем скоро отстанет безвозвратно: «То есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину».

Он напомнил, что дети составляют около 20% населения, и они тоже заражаются коронавирусом и умирают от COVID-19.