Лондон, , 14:13 — REGNUM В британском Оксфордшире выставили на продажу дом известной писательницы детективов Агаты Кристи. Об этом сообщает международное агентство недвижимости Savills.

«Дом Агаты Кристи — это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене Оксфордшире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость дома оценивается в 2,75 млн фунтов (288 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на аукционе Sotheby's выставили миниатюрный внедорожник Willys для детей. Выставленная на продажу модель представляет собой уменьшенный клон Willys Military MB 1941−1945 годов.

Выставленная на продажу модель представляет собой уменьшенный клон Willys Military MB 1941−1945 годов.

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