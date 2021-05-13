Кострома, 13 мая, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Костроме пункт вакцинации от коронавируса организовали в торговом центре. Об этом со ссылкой на администрацию региона передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Укол

Горожанам предлагают сделать прививки вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в пятницу и выходные дни недели. Стационарный пункт открылся в павильоне No34 в торговом центре «Солнечный».

Медики привьют всех желающих в пятницу с 17 до 19 часов, в выходные дни с 11 до 14 часов. Костромичам нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Всего по данным на 12 мая полностью от коронавируса в Костромской области привились 48 514 человек или 7,7% от численности населения региона. Пока костромичей прививают только одной из трёх зарегистрированных в России вакцин — «Спутником V». В соседний Ярославский регион уже поступила партия новой вакцины «ЭпиВакКорона».