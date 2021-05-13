Челябинск, , 14:10 — REGNUM В Челябинске требуют закрыть доступ в разрушающийся заброшенный дом. С таким требованием выступила прокуратура Тракторозаводского района города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Жилой дом №3 находится в переулке 9-й Лобинский. Ранее он был признан аварийным и подлежащим расселению. При этом доступ гражданам внутрь не закрыт.

Прокуратура направила главе города Наталье Котовой представление об устранении нарушений закона. Ход устранения нарушений находится на контроле.