Минск, , 14:09 — REGNUM Крупные российские компании поддерживали противников Александра Лукашенко во время белорусской президентской кампании 2020 года. Об этом в опубликованной 12 мая записи ток-шоу на польском телеканале «БелСат» заявил близкий к белорусским спецслужбам деятель — член Конституционной комиссии» и «Координационного совета демократических сил» Юрий Воскресенский.

Комментируя прошлогоднюю президентскую кампанию, завершившуюся брутальным подавлением массовых протестов, Воскресенский сказал: «Тут всё очевидно: все три кандидата по своей сути были антибелорусскими кандидатами. За ними стояли третьи силы, и вы все знаете, что это за силы — это не те страны, которые у нас принято клеймить в государственной пропаганде. Вы знаете, кто за ними стоял».

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Ведущий ток-шоу настоял на уточнении, и Воскресенский пояснил: «Напоминаю: крупные российские корпорации. За всеми тремя. И если бы они пришли к власти, мы бы потеряли свою независимость. Поэтому, когда я вижу национально ориентированных граждан, которые поддерживают вот этих трёх манкуртов, тогда поддерживали, у меня, естественно, волосы встают дыбом. Поэтому министр Макей (глава МИД Белоруссии Владимир Макей, — прим. ИА REGNUM) сказал абсолютно правильно, и мы это подчёркиваем: хотите вы этого или не хотите, сегодня Белоруссия и её независимость ассоциируются с Лукашенко. Не будет Лукашенко — не будет независимости Белоруссии».

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Участвовавший в шоу «Лукашисты сцепились со сторонниками перемен» ксёндз Вячеслав Барок возразил Воскресенскому: что же это за независимость, если она держится на одном человеке? Он обвинил «лукашистов» во лжи.

Также приглашённая в студию польского телеканала женщина в статусе матери политзаключённого попыталась устроить потасовку. Она попробовала отвесить оплеуху обслуживающему президентскую администрацию русофобствующему комментатору Петру Петровскому, трудоустроенному в Институт философии НАН Белоруссии.

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Зарекомендовавший себя распространителем русофобской лжи Петровский, а также артист из группы приглашённых на шоу «лукашистов» пожаловались на нападения на них и их друзей. По их словам, граждане плевали на них, угрожали, распространяли сведения о личной жизни, фиксировали на видео посещения публичных мест.