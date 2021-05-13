Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Правительство Казахстана вдвое увеличило размер материальной помощи переселенцам по программе «Енбек» («Труд»). Это следует из соответствующего постановления правительства, опубликованного на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.

Размер единовременной помощи на переезд для переселенцев составит 70 месячных расчетных показателей (МРП), или 204 190 тенге ($478) на каждого члена семьи. До внесения поправок сумма составляла 35 МРП. Помощь предоставляется после прибытия на новое место жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—апреля 2021 года в Казахстан вернулись 5 685 этнических казахов, получивших статус кандаса (репатрианта). Около 77% переселенцев прибыли из Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстан с начала года вернулись 5,7 тыс. этнических казахов