Самара, , 14:13 — REGNUM 107 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Всего по области выявили 62 977 случаев заражения этой инфекцией. При этом в минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19. Всего по области скончались 1677 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в самарской области справились с инфекцией 60 123 человек, в том числе победили вирус 97 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 мая в регионе за стуки выявили 97 новых носителей коронавируса.