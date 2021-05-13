Ирбит, Свердловская область, , 14:09 — REGNUM В Ирбите (Свердловская область) были эвакуированы 107 жителей из-за разгерметизации подземного резервуара с газом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Из-за разгерметизации подземный бак с газом загорелся. Об инциденте спасателям стало известно в 13:37 по местному времени.

Проведена эвакуация жителей домов по улице Советской. Выведены на улицу 107 человек, из них 15 детей. Пострадавших нет, спасатели занимаются охлаждением надземной части резервуара. На месте — 10 человек личного состава на двух спецмашинах и специалисты газовой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пострадал человек после взрыва газа в трёхэтажном жилом доме.

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