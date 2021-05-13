Пенза, 13 мая, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Пензенской области МЧС предупреждает жителей об ожидающемся тумане с видимостью 500 метров и менее. Желтый уровень погодный опасности объявлен на 14 мая.

Андрей ИА Красная Весна Туман на дороге

Неблагоприятное погодное явление прогнозируется в ночные и утренние часы. Водителям и пешеходам в это время рекомендовано максимально обезопасить себя: быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям транспорта следует снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Температура воздуха в ночь на пятницу, 14 мая поднимется не выше +13 градусов, днем — +28. Осадков в ближайшие выходные не предвидится.

ИА REGNUM напоминает, аномально теплая погода будет наблюдаться в центре России с 18−19 мая из-за пришедшего из пустыни Каракумы зноя. В связи с этим в столице России 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

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