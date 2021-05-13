Волгоград, , 14:13 — REGNUM Трёх щенков среднеазиатской овчарки похитил у заводчицы 29-летний житель Волгограда. Мужчина был уверен, что животные страдают и раздал их своим знакомым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница Советского района Волгограда. Заводчица пояснила, что у неё пропали три полуторамесячных щенка овчарки, стоимость которых составляет 75 тысяч рублей. Как оказалось, к краже причастен знакомый женщины — ранее она подарила ему одного щенка, за что тот обещал починить сломанный забор. Мужчина приехал ремонтировать ограждение, но услышав, как скулят животные, подумал, что хозяйка не заботится о них и решил их вызволить.

«Отжав раму окна, он проник в дом, забрал троих щенков и отвез их в Городищенский район, где раздал своим знакомым, уверенный в том, что питомцы попали в добрые руки. После этого мужчина вернулся домой», — уточнили в полиции.

Подозреваемый сознался в краже, возбуждено уголовное дело. Щенков вернули заводчице.