Воронеж, , 14:07 — REGNUM Жалоба на организацию торгов на строительство «мега-школы» в Воронеже поступила в УФАС, информацию подтвердили в пресс-службе администрации города 13 мая.

«Потенциальные участники торгов имеют право как запрашивать разъяснения, так и направлять жалобы в надзорное ведомство — в нашем случае в федеральную антимонопольную службу, ведомство, отличающееся своей объективностью. Жалоба действительно поступила, но это ни в коей мере не свидетельствует о «срыве торгов». Она будет рассмотрена надзорным органом завтра, по итогам будет принято решение. Даже если жалоба будет признана обоснованной, то в документацию просто будут внесены соответствующие изменения», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что потенциальный участник, который направил жалобу, «не соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, и в принципе не может быть допущен к участию в проводимом открытом конкурсе в электронной форме».

В то же время, подчеркнули в администрации города, по информации профильного управления мэрии, собственно конкурсная документация, утвержденная заказчиком, соответствует закону о контрактной системе. Наличие критериев оценки опыта для потенциальных подрядчиков, объяснили в администрации, обоснованно, поскольку объект является для Воронежа знаковым. В то же время данные критерии не препятствует участию в конкурсе, не создают преимуществ конкретному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая были объявлены торги по выбору подрядчика для реализации проекта строительства «мега-школы» на 2860 мест на Московском проспекте. Начальная максимальная цена контракта составляет 3,449 млрд рублей, за участие в торгах принимаются до 1 июня, победителя планируется определить до 10 июня.

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