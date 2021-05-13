Грозный, , 14:06 — REGNUM Чечня приняла на майские праздники в 2021 году значительно больше гостей, чем годом ранее. Только на всесезонном курорте «Ведучи» побывало на 76% туристов больше, чем в прежние сезоны, сообщили 13 мая в пресс-службе компании «Курорты Северного Кавказа».

Как отмечено в исследовании, этот курорт в горной части республики выбирают для посещения семьи с детьми, так как на его территории созданы условия для отдыха туристов всех возрастов и интересов.

В частности, можно покататься на кресельной канатной дороге, погулять по окрестностям, для любителей катания на горных лыжах и сноуборде открыты всесезонные трассы, также работает круглогодичная горка для тюбинга.

Посещающие горный курорт «Ведучи» туристы также совмещают активный отдых со знакомством с достопримечательностями остальной части Чечни.