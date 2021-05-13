Абакан, , 14:05 — REGNUM В Хакасии 13 мая суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки бывшим и. о. заместителя главы республики Сергеем Новиковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Новиков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Установлено, что в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между республиканским управлением капитального строительства и подрядной организацией был заключён госконтракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн рублей. За это он обещал организовать фирме покровительство, решить вопрос о победе в аукционе по заключению контракта, о приёме работ и первоочередном перечислении денег.

17 апреля 2020 года в Абакане Новиков встретился с представителем подрядной организации и получил от него часть взятки — 2 млн рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество чиновника на сумму более 45 млн рублей.

Суд назначил Сергею Новикову наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 60,5 млн рублей. Также он на пять лет лишён права занимать определённые должности.

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Как сообщало ИА REGNUM, Новиков был отстранён от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона — министра строительства и ЖКХ в апреле 2020 года.

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