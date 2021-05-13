Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Перенос финала Лиги чемпионов — 2021 из Стамбула в Порту не повлияет на финал в Санкт-Петербурге, который пройдёт в 2022 году. Об этом 13 мая заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 перенесён из Стамбула в Порту (Португалия).

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