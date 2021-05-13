Джакарта, , 14:05 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 13 мая в Индонезии выявили 1 731 652 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 4201 человек. Всего в стране выздоровели 1 589 079 человек.

Эпидемия за сутки унесла жизни 99 пациентов с COVID-19. Всего от COVID-19 умерли 47 716 человек.

В Индонезии в настоящее время выявили 94 857 активных случаев COVID-19.