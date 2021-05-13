Подгорица, , 14:04 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович примет участие в 24-м Петербургском международном экономическом форуме, который соберет около 20 000 зарубежных и отечественных участников, пишет портал cdm.

Милатович воспользуется участием как возможностю для дополнительного продвижения Черногории как туристического направления.

Милатович уже направил письмо послу России в Черногории Владиславу Масленикову, в котором проинформировал его о текущей эпидемиологической ситуации.

Министр сообщает количество активных случаев заражения коронавирусом в Черногории быстро сокращается, особенно в прибрежной части, что делает страну одним из безопасных туристических направлений.