Подгорица, 13 мая 2021, 14:04 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович примет участие в 24-м Петербургском международном экономическом форуме, который соберет около 20 000 зарубежных и отечественных участников, пишет портал cdm.
Милатович воспользуется участием как возможностю для дополнительного продвижения Черногории как туристического направления.
Милатович уже направил письмо послу России в Черногории Владиславу Масленикову, в котором проинформировал его о текущей эпидемиологической ситуации.
Министр сообщает количество активных случаев заражения коронавирусом в Черногории быстро сокращается, особенно в прибрежной части, что делает страну одним из безопасных туристических направлений.