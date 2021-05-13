Казань, , 14:12 — REGNUM Дистанционный формат обучения стал причиной отказа казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли дети, от охранных услуг. Об этом директор гимназии Амина Валеева сообщила 13 мая журналистам.

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Она пояснила, что ранее школа всегда заключала договоры с частными охранными предприятиями. Такой договор действовал до марта 2020 года, затем школа перешла на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса.

Договор позднее продлевать не стали. Система охранной сигнализации в школе включает тревожную кнопку, систему «Ваша безопасность», противопожарную систему, входной через электронный магнитный замок. Снаружи и внутри школы работают соответственно 11 и 34 камеры видеонаблюдения.

По словам директора, в день нападения сотрудница школы увидела странно одетого человека и нажала тревожную кнопку. Менее чем через пять минут на место прибыли экстренные службы.

«Вся эта ситуация развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Поэтому я считаю, что работник нашей гимназии сработала молниеносно», — сказала Амина Валеева.

Как сообщало ИА REGNUM, напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев взорвал на входе взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Злоумышленник открыл в школе стрельбу, в результате девять человек погибли, ещё 23 получили ранения и травмы.

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