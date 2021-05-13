Липецк, , 14:02 — REGNUM В Липецкой области академик Российской академии художеств Сергей Ладошин (Сергей Дас) будет учить детей-сирот и детей с ограничениями здоровья эмоциональной живописи в рамках благотворительного проекта «Дети солнца». Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, проект организован региональным управлением образования и науки, ПАО Сбербанк и Российским фондом мира.

До конца мая мастер-классы пройдут в пяти коррекционных учебных заведениях.

«И детям, и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким, людям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества, — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами — медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».

Первое занятие состоялось в Центре непрерывного образования обучающихся «Траектория». Академик рассказал детям об искусстве известных художниках, объяснил им свою уникальную методику работы — живопись эмоционального танца. Идея подчеркнута из арт-терапии, когда искусство служит выходом энергии — положительной или отрицательной. С каждым ребенком художник рисовал картины на свободную тему.

Впервые благотворительный арт-проект был успешно реализован в Орловской области. В его рамках было проведено 20 мастер-классов в 11 детских учреждениях, создано 92 картины. Лучшие произведения юных художников были представлены на благотворительном аукционе, а вырученные средства направлены на развитие материально-технической базы детских домов, в которых ребята учатся. В 2021 году мастер-классы пройдут в семи регионах.