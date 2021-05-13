Москва, , 14:03 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин вместо абортов отдавать детей на воспитание РПЦ. Об этом он сказал 13 мая в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал патриарх. Видео с его обращением доступно на YouTube-канале РПЦ.

Ранее Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. «Возношу молитвы к Господу, дабы он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», — цитирует его слова сайт Московской патриархии.

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