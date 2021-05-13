Москва, , 14:00 — REGNUM Безусловно, крупные агломерации притягивают инвестиции и население. В них выше уровень потребления и материального благополучия, но рост спроса на недвижимость в данном случае не является критерием, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Все, кто переехал в Москву или другие крупные города, начинали со съемной квартиры, а не с ее покупки. Это подтверждают и результаты другого исследования ВЦИОМ, согласно которому Москва стоит на первом месте в антирейтинге мест возможного переезда и как раз цены на недвижимость 22% опрошенных указали как барьер переезда.

Поэтому спрос на недвижимость в Москве имеет большей частью инвестиционный характер, но не для приезжих, а для москвичей. Такой же инвестиционный характер, но уже для иногородних имеет рост спроса на недвижимость в городах Черноморского побережья.

Резко возросшие цены вынудили граждан искать другие локации для инвестиций. Сочи и Анапа стали наиболее популярным местом.

Треть жителей России оценивает аренду жилья как чрезвычайно завышенную и, желая минимизировать свои расходы и одновременно инвестировать временно свободные средства, рассматривают варианты приобретения недвижимости именно в этом городе.

И опять-таки в качестве места для переезда Сочи и его окрестности рассматривают лишь 15% покупателей, ещё 30% для сезонного проживания.

Как объект для инвестиций недвижимость рассматривали и тюменцы. Но тут главным фактором стала масштабная ипотека с субсидированной ставкой. Таким образом, в большинстве случаев, основной драйвер роста цен на недвижимость — всё-таки инвестиционный фактор.

Лишь в Калининграде спрос на недвижимость со стороны переезжающих становится значимым фактором. Это подтверждают и данные о движении населения: на фоне естественной убыли населения только за два месяца 2021 года миграционный прирост составил 1923 человека», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Санкт-Петербург традиционно лидируют в списке городов, куда хотят переехать жители России из регионов.

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