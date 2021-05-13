Ньон, Швейцария, , 13:58 — REGNUM Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 перенесён на стадион «Драгау» в городе Порту (Португалия). Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стадион Драгау. Порто Mister No

В финальном матче Лиги чемпионов сыграют английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча состоится 29 мая.

Первоначально игра должна была пройти в Стамбуле. 3 мая власти Турции отменили требование, согласно которому прибывающие в страну иностранцы обязаны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. Но потом Великобритания внесла Турцию в число стран, не пригодных для посещения.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон или Лиссабон

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Стамбула — СМИ

Читайте развитие сюжета: Перенос финала ЛЧ из Стамбула не повлияет на финал в Санкт-Петербурге