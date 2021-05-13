Кишинёв, , 14:06 — REGNUM В Молдавию 24 мая привезут новую партию вакцины от COVID-19 в объёме 45 600 доз. Об этом 13 мая заявил в ходе брифинга государственный секретарь минздрава страны Денис Чернелеа.

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«У нас есть подтверждение на 24 мая 2021 года о получении партии из 45 600 доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX», — сказал Чернелеа.

Он добавил, что Молдавия в общей сложности получила 785 770 доз вакцины от COVID-19. Из них 70% поступили в течение двух последних недель. На следующей неделе Комитет по иммунизации республики соберётся для обсуждения вопроса о начале третьего этапа вакцинации.

Напомним, в Молдавии идёт массовая вакцинация. Прививки делают тем, кто работает на важном производстве или при выполнении обязанностей вступает в контакт с большим количеством людей.

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