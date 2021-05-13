Москва, , 13:58 — REGNUM Попытка Центрального банка РФ ужесточить денежно-кредитную политику может создать еще большее инфляционное давление. Об этом 13 мая заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.

«Население пошло на фондовый рынок. Но, поднимая ставку и учитывая то, что фондовый рынок может зашататься, мы будем способствовать оттоку населения с фондового рынка, — сказал Коган. — Попытка ужесточить денежно-кредитную политику может создать еще большее инфляционное давление. Более дорогое обслуживание долгов может побудить фирмы еще сильнее поднять потребительские цены и переложить свои проблемы на потребителей. Повышение ставки только усложнит жизнь населению и бизнесу. Настоящий экономический рост создается не монетарной политикой, а инвестициями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган предупредил об экспорте инфляции.

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