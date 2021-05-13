Уфа, , 14:02 — REGNUM Лесной пожар на площади более 46 га бушует в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

В настоящее время в республике зафиксирован один лесной пожар. Огонь прошелся по площади 43,6 га. Огнеборцы его уже локализовали. В связи с этим угрозы населенному пункту нет. Специалисты провели опашку по периметру горения.

«На пути распространения пожара находятся естественные преграды: река Тирлян и проселочные дороги шириной 2−2,5 м», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пожар тушат десять огнеборцев на 22 единицах техники. Специалисты постоянно проводят авиапатрулирование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается высокая пожароопасность лесов.