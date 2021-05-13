Москва, , 13:57 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России может создать для экономики РФ еще больше проблем и при этом не побороть инфляцию. Об этом 13 мая заявил профессор ВШЭ Евгений Коган, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Что же стало драйвером роста цен? В первую очередь это издержки производителей, — сказал он, рассуждая о причинах инфляции. — Мировые цены на товары, которые закупают производители, значительно выросли. За год фьючерс на рулонную сталь вырос больше чем в три раза. На алюминий — на 75%, на свинец — на 35% и так далее. Цены на сахар и кофе за год выросли на 40%. Хлопок — на 60%. Пшеница — на 45%. Но Россия не уникальная, и мы — часть этого мира. Инфляция выросла не только в России, но и в большинстве развивающихся стран. Причем мы видим, что идет экспорт инфляции. Мы увидели безумный рост инфляции в Америке. Но гораздо более серьезные цифры показывают развивающиеся страны. Мы видим, что в Мексике и Бразилии инфляция уже превысила таргет центральных банков не на полтора, а на 3 процентных пункта».

Как подчеркнул Коган, если бы проблема была в росте спроса, то повышение ключевой ставки было бы очень удачным решением.

«Но сейчас повышение ставки может создать для экономики больше проблем и при этом не побороть инфляцию, — добавил он. — Население продолжает брать кредиты, и часть их берется по острой необходимости. Соответственно если мы поднимаем ставку, то это борьба с населением или борьба с инфляцией? Рост ставок увеличивает нагрузку на уязвимые слои населения, и возможно, в ближайшее время мы увидим лавину персональных банкротств. Мы также увидим, что обслуживание корпоративных долгов станет значительно дороже, и в итоге мы увидим значительное количество дефолтов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, что не так с объяснениями ЦБ РФ по поводу роста инфляции.

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