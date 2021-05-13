Тюмень, 13 мая 2021, 13:56 — REGNUM В Тюменской области утру 13 мая зарегистрировано 16 новых природных пожаров на общей площади 1948 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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При этом за минувшие сутки ликвидировано 24 природных пожара на общей площади 9845 га.
Напоминается, что в лесах Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов всем гражданам, кроме тех, кто работает на тушении пожаров.