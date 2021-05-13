Черкесск, , 13:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались еще двое пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Общее число случаев летального исхода в регионе к 13 мая достигло 90, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В последние дни в республике случаи смерти пациентов от осложнений после заражения коронавирусом регистрирутся ежедневно. С начала текущего месяца скончались уже 16 жителей региона.

Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии составило 20 221 человек (+12 за прошедшие сутки). Сумели справиться с болезнью 19 924 человека, в том числе трое за последний день. В настоящее время проходит лечение в госпиталях 101 человек, остальные лечатся дома под контролем врачей.