Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Правительство Швеции 12 мая объявило о послаблении карантинных ограничений в стране с 1 июня. Однако профессор-инфекционист Бьорн Олсен считает, что своими действиями власти смогут спровоцировать ухудшение эпидемиологического фона в Швеции. Об этом он заявил в интервью газете Expressen.

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По мнению Олсена, правительству следовало бы дождаться середины лета, чтобы снять ограничения, а не делать этого сразу, 1 июня. Он пояснил, что сейчас распространение коронавирусной инфекции происходит за счет непривитых молодых людей. Поэтому уровень заражения сохранится на более высоком уровне этим летом, пока не дойдет очередь до вакцинации молодых возрастных групп.

«Поэтому вполне вероятно, что осенью распространение [коронавируса] снова наберет обороты», — заявил Олсен.

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