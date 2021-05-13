Вашингтон, , 13:55 — REGNUM В американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) отключили систему получения воды из-за возможной утечки. Об этом сообщили в NASA.

«Система получения воды в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки», — сообщили в NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года члены экипажа МКС выявили и устранили три возможных места утечки воздуха в модуле «Звезда». Позднее космонавты закрыли люк в промежуточную камеру российского модуля «Звезда» до июля 2021 года.

Это было сделано потому, что экипажу не удалось точно установить место утечки воздуха в модуле, поэтому перед закрытием камеры в ней рассыпали сухой суп, частицы которого должны помочь найти предполагаемую трещину, и установили камеру наблюдения.