Минск, , 13:54 — REGNUM Белорусские граждане поддержат проект новой конституции, если он будет соответствовать их запросам. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Конституционной комиссии.

«Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть конституция и принятие ее должно быть таковым», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что если люди не поддержат проект, Белоруссия останется с прежней конституцией. Однако нужно сделать так, чтобы поддержали, а значит, документ должен соответствовать запросам людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Лукашенко создал Конституционную комиссию, которая должна до 1 августа предложить поправки в основной закон. Затем их вынесут на референдум.

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