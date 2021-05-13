13 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Китай всё сильнее раздражен обвинениями со стороны Запада в нарушении прав человека в Синьцзяне

Цинь Шихуан, , 17:08 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Соединенные Штаты являются страной, положившей начало концлагерям, а также устроителем самого крупного геноцида в истории человечества — уничтожения индейцев.

Николай Фешин. Старый индеец (1927—1933)

США, Великобритания, Германия, Human Rights Watch и Amnesty International, провели 12 мая видеоконференцию, раскритиковав ситуацию с правами человека в Синьцзяне. Китай жестко отреагировал на это.

На официальной страничке газеты «Женьминь Жибао» в социальной сети Sina Weibo появился материал, где изобличается Запад с его античеловеческими практиками геноцида и истребления инакомыслящих.

Американская история богата на систематические этнические чистки и массовые убийства индейцев, бесчисленные преступления, геноцид и преступления против человечности.

С 19-го века до 1970-х годов правительство США отправило большое количество индейских детей в школы-интернаты, которые, можно сказать, стали родоначальниками концентрационных лагерей, утверждает Хуа.

Профессор истории Гавайского университета однажды указал, что геноцид в Америке против коренных индейцев является крупнейшим геноцидом в истории. Получивший Пулитцеровскую премию писатель Джон Толанд также написал в своей книге «Гитлер», что практика Гитлера по созданию концентрационных лагерей и геноцида во многом была заимствована из американской и британской истории.

Коренные народы Америки. Иллюстрация из шведской энциклопедии Nordisk familjebok. 1904

В течение столетий колонизации Великобритания совершила бесчисленное количество убийств по всему миру. Первый концлагерь в мире, созданный в Южной Африке, оставил постыдный отпечаток в истории Британской империи. Британская армия без разбору убивала и пытала ни в чём не повинных людей в Ираке, Афганистане и других местах, но преступники находились под защитой правительства и оставались на свободе.

Немецкая колониальная армия убила более 100 000 коренных жителей Намибии в начале прошлого века, что было названо Комиссией ООН по правам человека «первым геноцидом двадцатого века». Во время Второй мировой войны Германия совершила Холокост в отношении более чем 6 млн евреев.

Китайские пользователи сети не смогли остаться равнодушными и поделились своим отношением к подобного рода вещам.

«В конце концов, ложь не может изменить правду. Всё, что они могут сделать, так это признать все свои злодеяния и принять собственное унижение. Они неизбежно потерпят позорную неудачу», — заявил один из пользователей.

«Соединенные Штаты убили большое количество людей не только после создания страны. Уже после Второй мировой войны ни одна страна или нация мира не убила столько людей, как Соединенные Штаты! Включая Трумэна, Корейскую войну, Кубу, Ливан, Вьетнам, Чили и так далее», — заявил другой комментатор.

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Многие отметили, что китайцам трудно понять, что такое концентрационные лагеря, потому что их никогда в Китае не было и якобы это изобретение только западных стран. Кое-кто заметил, что список, приведенный выше, неполный. Например, Австралия также ответственна за геноцид аборигенов не меньше, чем США — индейцев.

«Сестра Хуа правильно сказала, что сегодня Соединенные Штаты всё еще развязывают войны, грабят ресурсы, убивают людей в слабых странах и финансируют террористическую деятельность в различных странах и регионах мира. Соединенные Штаты взяли на себя гегемонию в мире и совершили бесчисленные преступления против человечества и прав человека. Суть всего — гегемония американского белого превосходства», — отметил «Храп рыбьего хвоста».

«Именно потому, что Соединенные Штаты и Запад виновны в большом количестве преступлений против человечности, они отчаянно пытаются переписать историю и приписать свои преступления другим странам. Но Запад проиграет, справедливость восторжествует, а правда никогда не умрет», — уверен «Звёздный фиолетовый журавль».