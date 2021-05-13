Копенгаген, , 14:01 — REGNUM Сегодня, 13 мая, в Дании начались работы по эксгумации и сожжению миллионов норок, которые ранее были умерщвлены из-за опасений того, что животные являются распространителями опасной мутации коронавирусной инфекции. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, данный процесс продлится вплоть до июля.

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Осенью 2020 года правительство Дании решило, что примерно 15 миллионов норок по всей стране будут убиты. Большинство норок было сожжено. Но мусоросжигательные заводы не справлялись, и поэтому четыре миллиона трупов были захоронены на территории Ютландии.

Из-за риска того, что туши норок будут выделять трупный яд, который загрязнит грунтовые воды и питьевую воду, правительство решило их эксгумировать и уничтожить. Так, 13 мая начались раскопки около 13 тысяч тонн убитых животных.

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