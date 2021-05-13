Иркутск, , 13:52 — REGNUM В Иркутске условные сроки от двух до трёх лет получили трое местных жителей, которые в 2019 году организовали незаконный канал миграции. Подробности уголовного дела, рассмотренного в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору») сообщает областная прокуратура.

За денежное вознаграждение злоумышленники изготавливали иностранным гражданам подложные уведомления о прибытии в место пребываниядля предоставления в уполномоченные органы, с учетом которых решался вопрос о постановке граждан других государств на миграционный учет и они могли находиться на территории области. Таким образом организовано незаконное пребывание в области свыше 800 человек.

Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.