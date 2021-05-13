Рязань, , 13:55 — REGNUM Поздравление с праздником Ураза-байрам направил 13 мая в адрес председателя Духовного управления мусульман Рязанской области имама-мухтасиба Рашида Бултачеева губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что праздник Ураза-байрам имеет особое значение для каждого верующего человека.

«Он несёт в себе идеи духовного совершенствования, вдохновляет людей на милосердные и добрые дела, служит укреплению взаимопонимания между народами разных конфессий. В Рязанской области, где проживают представители многих национальностей, Ураза-байрам стал символом бережного отношения к лучшим духовно-нравственным традициям, сохранения дружбы, взаимного уважения и согласия жителей региона», — говорится в тексте телеграммы губернатора.

Праздничные мероприятия из-за антиковидных ограничений отменены. Мусульманам Рязанской области рекомендовано отпраздновать окончание Рамадана в домашней обстановке.