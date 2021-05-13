Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Прокуратура начала проверочные мероприятия после смерти 31-летнего жителя Екатеринбурга в одном из магазинов города. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Ранее свою проверку по факту инцидента начали в Следственном комитете. Горожанин скончался 11 мая 2021 года в магазине на улице Мостовой.

Прокуратура проверит действия медиков скорой помощи, прибывших на место инцидента после того, как у мужчины случился приступ. В министерстве здравоохранения Свердловской области также изучат, всё ли было сделано для спасения жизни человека, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной версии, приступ был вызван заболеванием, имевшимся у мужчины. Гражданин болел астмой.

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