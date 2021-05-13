Джакарта, , 13:50 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что на Суматре наблюдается рост числа положительных случаев и смертей от COVID-19, сообщает Detik.

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На Суматре было зарегистрировано менее 20% случаев смерти от COVID-19. Однако за последние 1,5 месяца смертность на Суматре выросла.

Количество случаев COVID-19 на Яве снижается, и, наоборот, количество случаев COVID-19 на Суматре в последнее время увеличивается.

«В целом на остров Ява приходится от 60 до 70% случаев COVID-19. Однако этот процент начал снижаться с мая 2021 года», — заявил Вику Адисасмито.