Таллин, , 13:49 — REGNUM Перестройка эстонских фермерских хозяйств под требования Евросоюза привела к тому, что новое, так называемое «органическое земледелие» стало невыгодным, от него отказывается все больше хозяйств. Об этом сообщило издание maaleht. ee со ссылкой на местных сельхозпроизводителей.

Так, фермер Майт Ныммсалу прямо признался, что органическое производство не окупается в нынешних условиях, при этом его хозяйство взяло на себя кредитные обязательства сроком на пять лет, поэтому от «нововведения» так просто не отказаться. Предприятие Vallo Seera, действующее в Ярвамаа (центральная Эстония), в 2020 году занималось производством органической продукции, но не в этом году. «Нет баланса между доходами и расходами. Цена на зерно такая же, а иногда и ниже, чем при обычном производстве, а расходы выше», — объясняют свое решение фермеры.

Как следствие, повсеместно в Эстонии фермеры сокращают производство органических сельскохозяйственных культур. Цены на органическое зерно в последние годы были очень низкими, а уровень поддержки таких хозяйств также был одним из самых низких в Евросоюзе. В результате этой весной фермеры будут меньше сеять или вовсе прекратят органическое производство, убеждены журналисты издания.

Спасением органического земледелия в Эстонии является экспорт такой продукции. Зарубежный потребитель высоко ценит экологически чистую продукцию. Однако эстонский покупатель пока еще не готов переплачивать за продукт, который внешне ничем не отличается от обычного, считают местные сельхозпроизводители.