Москва, , 13:49 — REGNUM Низкие доходы населения РФ и неопределённость привели к тому, что потребление падает быстрее, чем вся российская экономика. Об этом 13 мая заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.

«Инфляция в апреле составила порядка 5,5% при таргете ЦБ в 4%, — сказал он, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. — В докладе Банка России указано, что основная причина — это накопленный эффект нарушения производственных цепочек с более высоким уровнем спроса. Если говорить простым языком, то ЦБ РФ говорит, что возник спрос, предложение отстает, и спрос надо подрезать, и тогда всё будет хорошо. ЦБ РФ говорит, что основная причина инфляции — это увеличение спроса. Но проблема в том, что спрос у нас не растет. Но в I квартале 2021 года инфляция достигла пика. За этот же период люди потратили 88% от своего дохода. Годом ранее люди потратили ту же долю. Реальные располагаемые доходы при этом упали на 3,6%. Мораль: население в I квартале этого года потратило на товары и услуги на 2,7% меньше, чем в прошлом году. Вывод: растущего спроса, о котором так искренне беспокоится ЦБ, нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, есть мнение, что экономика РФ продолжит терять иностранные инвестиции.

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