Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Вашингтон намерен включить в северокорейскую повестку вопросы прав человека наряду с ядерной проблемой. Об этом 12 мая сообщил глава комиссии США по международной религиозной свободе Дэниел Нэйдел в ходе телефонной пресс-конференции.

Известно, что брифинг состоялся сразу после публикации госдепартаментом США ежегодного доклада о религиозной свободе мира.

Глава комиссии подчеркнул, что Вашингтон не намерен поднимать вопрос прав человека при каждом «удобном случае», напомнив о том, что в КНДР негативно реагировали на замечания Вашингтона по данному вопросу, угрожая прекращением диалога с США.

Коснувшись принятого правительством Южной Кореи закона о запрете отправки пропагандистских листовок на территорию КНДР, Нэйдел заявил, что США стремятся защищать во всём мире основные права и свободы, включая свободу религии, убеждений и самовыражения, в сотрудничестве с важными партнёрами, включая Южную Корею.